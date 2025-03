Latina, donne coraggiose mettono in fuga rapinatore seriale

Un rapinatore solitario ha tentato di mettere a segno diversi colpi in città, ma in due casi è stato messo in fuga dalle dipendenti dei negozi presi di mira.

Come riportato dal quotidiano Latina Oggi, il primo episodio si è verificato sabato sera, poco prima delle 23, in un’attività di ristorazione in via Don Torello, mentre un secondo tentativo di furto è avvenuto ieri mattina, stavolta nel supermercato MD di viale Le Corbusier.

Le modalità d’azione sembrano essere sempre le stesse, come già accaduto nei giorni scorsi, quando il luogo di interesse del malvivente era stato il bar del distributore Q8 di via del Lido. Sul caso indagano polizia e carabinieri, impegnati a individuare il responsabile della serie di tentate rapine.