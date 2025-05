Latina, “Donne e Sport in Europa”: la mostra fotografica con Carolina Morace

Sabato 17 maggio 2025, alle ore 17.30, presso l’Associazione Italiana Arbitri – sezione “M. Serratore” di Latina (via Garibaldi 3), si inaugura la mostra fotografica “Donne e Sport in Europa”. Dopo il debutto al Parlamento europeo di Bruxelles, l’esposizione arriva per la prima volta in Italia con 27 scatti che raccontano storie di atlete, una per ogni Paese dell’UE.

Ideata dall’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Carolina Morace, la mostra va oltre i risultati sportivi per parlare di diritti, uguaglianza, dignità, inclusione e lotta ai pregiudizi. Tra le protagoniste, madri, sportive con disabilità, atlete LGBTQIA+ e volti storici dello sport europeo. L’Italia è rappresentata da un’iconica immagine di Federica Pellegrini, oggi membro del CIO.

“Dopo Bruxelles, ho ricevuto tante richieste per portare la mostra anche in Italia – ha spiegato Morace –. Sono felice di questa prima tappa nel Lazio. La parità di genere è ancora lontana nello sport, dal gender pay gap alla visibilità mediatica. Lo sport non è un’attività accessoria, ma un pilastro per la crescita delle persone, indipendentemente da genere ed età”.

All’inaugurazione sarà presente anche la consigliera comunale M5S Maria Grazia Ciolfi: “Siamo onorati di accogliere Carolina Morace a Latina, figura di riferimento per sport, inclusione e diritti civili. È significativo che questa mostra arrivi per la prima volta nel Lazio proprio nella nostra città, segno di un impegno concreto per una cultura sportiva fondata su equità e opportunità per tutte e tutti”.

La mostra sarà visitabile gratuitamente sabato 17 maggio dalle 17.30 alle 20.00 e domenica 18 maggio dalle 10.30 alle 18.30.