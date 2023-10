Per la gioia di bambini e bambine riapre la palestra della scuola elementare Frezzotti Corradini di via Quarto. Circa quattro anni fa era stata chiusa a causa di infiltrazioni che rendevano l’ambiente inutilizzabile.

Terminati gli interventi, oggi la palestra torna a disposizione degli studenti e delle associazioni nell’orario pomeridiano.

“La palestra – dichiara l’assessore Chiarato – torna a disposizione degli studenti per le importantissime attività sportive, primo passo per diffondere la cultura dell’importanza di una sana attività fisica. Il Comune, grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Istruzione del 2021 destinato anche ad altre due scuole, ha effettuato interventi per circa 45mila euro. È stata completamente rifatta la copertura della palestra, sulla quale sono stati installati pannelli prefabbricati a protezione completa che eviteranno allagamenti e perdite d’acqua. Il Comune è riuscito a non perdere il finanziamento, nonostante i ritardi sui lavori causati soprattutto dal caro-prezzi e dalle autorizzazioni necessarie da parte del Genio Civile”.

“A causa delle copiose infiltrazioni d’acqua – continua l’assessore Tesone -, la palestra è rimasta interdetta a uso interno ed esterno per molto tempo. Con il termine dei lavori, e la certificazione di collaudo, torna nella disponibilità della scuola e delle associazioni che la potranno utilizzare nel pomeriggio svolgendo un importante ruolo sociale. È un passo importante per i ragazzi che potranno svolgere, contemporaneamente, attività fisica e di svago. A questi lavori seguiranno anche altri interventi di piccola manutenzione che verranno presto effettuati nella scuola di via Quarto”.