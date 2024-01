Latina, dopo anni di stop torna in centro il ‘volo’ della Befana

Dopo anni di stop torna il volo della Befana in Piazza del Popolo. L’ appuntamento è dalle ore 17.30 alle ore 19.30 di venerdì 5 gennaio. Grazie alla rinnovata collaborazione tra Comune di Latina e comando provinciale dei Vigili del Fuoco, è stato possibile organizzare l’evento per grandi e piccini dopo le interruzioni imposte dall’emergenza Covid. La Befana si calerà dalla torre comunale all’intendenza di finanza e la Protezione Civile collaborerà alla riuscita dell’evento. Prevista, per l’occasione, la consegna di caramelle e dolciumi ai piccoli partecipanti.

Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha dichiarato: “Nei nostri uffici sono arrivate decine di richieste in merito alla riedizione della Befana ‘volante’. Questo dimostra il grande affetto della città nei confronti dei Vigili del Fuoco e le aspettative dei bambini che attendono con curiosità e stupore la discesa dalla torre comunale. Per questi motivi ci siamo attivati per restituire questa magia alla città. L’evento, organizzato da Comune e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, chiuderà il calendario di iniziative natalizie che hanno visto riversarsi in piazza del Popolo e al teatro D’Annunzio migliaia di persone. Un segnale che abbiamo voluto dare, con l’auspicio che il 2024 continui nel segno della cultura e della condivisione per i cittadini di ogni fascia di età”.