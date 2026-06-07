Latina, dopo Condò c’è il rinnovo di Volpe: una meritata continuità

Programmazione, idee chiare, non senza difficoltà, ma con tanta voglia di continuità.

È questa la risposta che il Latina Calcio 1932 ha voluto dare ai propri sostenitori dopo del meritato riposo post-season e un silenzio che si stava facendo assordante, con i tifosi tutti affamati di notizie confortanti da Piazzale Serratore. Ed eccole finalmente qui, il Latina Calcio 1932 ripartirà da due dei propri pilastri della passata stagione, il diesse Luigi Condò, il cui rinnovo è stato annunciato nella mattinata di ieri, e il tecnico Gennaro Volpe, artefice principale dell’ottima cavalcata nerazzurra nella seconda parte di stagione.

Un duo affiatato, che ha dimostrato di sapersi dare del tempo a vicenda, di sapersi aiutare e di accontentare l’uno dell’operato dell’altro, ma soprattutto di poter riportare entusiasmo in una delle piazze che ne necessitava di più. Il cammino in Coppa Italia e il conseguente sold-out della finale purtroppo persa, restano la fotografia più bella della gestione Terracciano, e la conferma dei due artefici di facciata appariva ai più come scontata.

L’interesse manifestato di grandi piazze non ha comunque allontanato Volpe e Condò dalle mura del Francioni, dove ora può ufficialmente iniziare il lavoro alla stagione 2026-2027, in attesa di sapere, dopo l’iscrizione del 16 giugno, la collocazione geografica dei nerazzurri, sempre più in lizza per un cambio di girone.

Sembra scontato dirlo ma la permanenza di questo duo vincente potrebbe alimentare le speranze dei tifosi di rivedere in nerazzurro una corposa ossatura della scorsa stagione, primo su tutti Giacomo Parigi. L’attaccante, beniamino della piazza, è stato a mani basse il miglior calciatore del campionato pontino, con 19 gol. Come riportato dai siti di categoria, sul bomber toscano si sarebbero avventate formazioni fuori categoria come Benevento e Avellino, ma è scontato come il club di Terracciano farà di tutto per trattenerlo: d’altronde Parigi ha ancora un contratto nel capoluogo.

Questo il comunicato del club sulla permanenza di Mister Volpe:

“Il Latina Calcio 1932 comunica con piacere il rinnovo di contratto del responsabile tecnico fino al 2028. Arrivato a stagione in corso, il Mister ha saputo fin da subito leggere l’ambiente, capire il gruppo e imprimere alla squadra quella mentalità e quella compattezza che si sono rivelate decisive per il raggiungimento dei risultati sportivi. Ha saputo unire competenza e sensibilità, trasformando il calore della piazza di Latina in una risorsa fondamentale per il percorso della squadra. Questo rinnovo è un nuovo punto di partenza. Società, Direttore Sportivo e Mister condividono la stessa visione ed ambizione: continuare a crescere, stagione dopo stagione, senza accontentarsi mai. Il futuro è nerazzurro. E si costruisce insieme! Forza Latina.”