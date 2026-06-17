Latina, dopo i rinnovi e l’iscrizione ora è imperativo tenere Parigi

Settimane calde in casa Latina Calcio 1932: dopo i tanto attesi rinnovi contrattuali che continueranno a legare al capoluogo pontino il diesse Condò e il tecnico Volpe, inizia adesso la vera partita dell’estate per la società pontina.

Sarebbe impensabile non provare quantomeno a trattenere, nonostante il crescente interesse di piazze con maggior blasone, l’attaccante cardine del nucleo nerazzurro: Giacomo Parigi. Ad un passo dai venti gol stagionali, Parigi è stata la vera chiave di volta della stagione 2025-2026. Mai un attaccante così prolifico per Terracciano dai tempi di Pasquale Iadaresta.

Il direttore è chiamato ad un’altra masterclass, proprio come quella effettuata per portarlo a Latina: trattenerlo. L’aretino avrà sicuramente ricevuto qualche telefonata importante, ma il club di Piazzale Serratore è forte dell’accordo precedente con il bomber, che lega lo stesso ancora per un anno tra le mura del Francioni. Insomma, a meno di offerte irrinunciabili e di una dichiarata richiesta del tesserato, Parigi è inamovibile.

Provare a rinnovare Jack sarebbe il passo adatto per provare a cavalcare l’onda della continuità manifestata con i rinnovi delle scorse settimane. Una mossa attesa sicuramente dai tifosi, che ora vedono in Parigi l’arma migliore a disposizione di Volpe per la prossima Serie C.