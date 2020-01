Latina, dopo le feste Abc ritira gli alberi di Natale. Tre destinazioni possibili

L‘Abc Latina ritira gli alberi di Natale. Torna l’iniziativa dell’azienda speciale, un servizio gratuito per evitare che l’albero vero o finto che sia finisca accanto al cassonetto.

Tutti gli utenti interessati potranno consegnare il proprio albero agli operatori che i prossimi 7 e 8 gennaio, dalle 8 alle 17, saranno presenti al parco San Marco, lato antistante il padiglione Porfiri. Gli alberi seguiranno tre strade diverse: quelli naturali ancora con buona capacità di attecchimento saranno ripiantati in aree verdi della città o presi in cura da vivai privati e pubblici che si sono resi disponibili; quelli naturali ormai secchi saranno destinati al compostaggio; quelli artificiali, con materiale non riciclabile, verranno presi in carico da Abc come rifiuto ingombrante.

Dal 9 gennaio 2020 i cittadini potranno comunque usufruire delle isole ecologiche fisse ed itineranti per lo smaltimento degli alberi.

