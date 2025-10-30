Latina, doppio arresto per droga: sequestrati oltre 8 chili di stupefacenti

A Latina sono stati arrestati un ventiduenne e un quarantatreenne per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, un ragazzo di 22 anni e un uomo di 43 anni entrambi residenti del posto e noti alle forze di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 22enne è stato fermato a piedi e a seguito di perquisizione personale, l’indagato è stato trovato in possesso di: 0,7 grammi di hashish; 1,9 grammi di cocaina; 20,6 grammi di crack, e una somma in denaro contante di 620,00 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Successivamente si è estesa la perquisizione presso l’abitazione dell’indagato rinvenendo: 2 grammi hashish; 1,2 grammi di tipo cocaina; 10,92 grammi di ecstasy in polvere rosa; 2 bilancini di precisone e del materiale vario per il confezionamento.

Successivamente è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.

Il 43enne è stato fermato alla guida della propria autovettura, e a seguito di perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana.

I Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche presso il domicilio dell’uomo, rinvenendo:

4,8 chilogrammi di hashish suddiviso in panetti e buste sottovuoto; 3,4 chilogrammi di marijuana e del materiale vario per il confezionamento e ulteriori.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Tutto il materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro significando che le sostanze stupefacenti, nell’ambito delle disposizioni che saranno rispettivamente impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.