Latina, dormitorio invernale: le novità annunciate dal sindaco per il prossimo anno

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, e l’assessore al Welfare, Michele Nasso, hanno incontrato i residenti del Colosseo in seguito alle decisioni prese dai sindaci del distretto sociosanitario Lt-2, per potersi confrontare sulla situazione attuale e per comunicare le decisioni che saranno messe in atto a partire dal prossimo anno.

“L’incontro con i rappresentanti dei residenti del Colosseo – afferma il Sindaco – è stato proficuo e positivo. In seguito alla riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto Vittoria Ciaramella, da me richiesto, infatti, sono state mantenute le promesse e, ad oggi, presso la sede del dormitorio invernale che resterà aperta fino al 31 marzo, è stata incrementata la sicurezza tramite una maggiore presenza delle forze di polizia, compresa la Polizia Locale con pattuglie quotidane, e il servizio di pulizia ad opera di Abc. Questo è stato accolto positivamente dagli abitanti del palazzo, che ringrazio, ai quali ho avuto modo di riferire le novità riguardanti la prossima stagione invernale. È stato stabilito, infatti, che sarà il distretto socio-sanitario Lt2 a stabilire la sede del dormitorio invernale 2025-2026, in uno spazio di proprietà del Comune di Latina o in un’area dove è possibile installare una tensostruttura, tenendo conto sia delle esigenze di accoglienza degli ospiti che della popolazione. Questa scelta, che verrà effettuata entro il mese di maggio 2025, sarà preliminare all’affidamento del servizio di gestione dello stesso. La novità – conclude la Celentano – è stata accolta favorevolmente dai residenti del Colosseo, ai quali è stato nuovamente specificato che quella indicata per quest’anno è stata solamente una sede provvisoria e non definitiva”.

L’amministrazione comunale si impegna quindi a garantire una soluzione più strutturata e condivisa per il futuro, con l’obiettivo di conciliare le esigenze di accoglienza con quelle della comunità locale.