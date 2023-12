Latina, dramma di Natale: è morto l’imprenditore Carlo Pica

Dramma alla vigilia di Natale per la famiglia di Carlo Pica, il noto imprenditore delle due ruote di Latina che è venuto a mancare ieri proprio a poche ore dal Natale. Zio Carlo, com’era conosciuto da tutti, è stato probabilmente colto da un malore dopo aver svolto attività fisica, cosa che faceva quotidianamente tra palestra e campo sportivo. A ritrovarlo ormai esanime dentro la sua auto in via Ponchielli a Latina è stato un parente nel tardo pomeriggio, dopo che erano iniziate le ricerche perché da ore non rispondeva al cellulare. I suoi negozi di moto e motorini fanno parte della storia della città e del litorale romano. Appassionatissimo anche di podismo, Carlo Pica era noto anche per i suoi simpatici video che spopolavano sui social network. Lascia gli affetti all’età di 60 anni.