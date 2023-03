Latina, Dublo e Vittorio Veneto insieme per una linea di cravatte

Oggi, 17 marzo 2023 alle ore 17:00, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. Vittorio Veneto Salvemini, si terrà la presentazione del PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) “Dublo: un nuovo prodotto alla conquista del mercato spagnolo”, e sarà il lancio di un nuovo prodotto: ”Dublo: intreccia classe e qualità”.

Un progetto triennale che ha visto come soggetti partecipanti attivi due classi, nello specifico la 5°A Relazioni Internazionali per il Marketing e la 5°A Sistema Informativi Aziendali. Il percorso effettuato dalle due classi consiste nella ideazione e realizzazione di un nuovo articolo tessile ottenuto utilizzando il materiale di scarto della produzione principale; le calze da uomo. L’azienda ha accolto con molto interesse ed ha abbracciato concretamente l’idea progettuale degli studenti e, proprio in questi giorni, ha messo in produzione “la cravatta pendant con le calze da uomo”.

Il percorso, durante il primo anno, ha visto le classi lavorare sulle tematiche della possibile collocazione di un prodotto su un nuovo mercato: analisi del mercato spagnolo, individuazione e scelta del target e si è dedicata, inoltre, alla creazione di un sito web per l’e-commerce. Il secondo anno è stato dedicato alla realizzazione del business plan e della landing page del sito web. Per quanto riguarda l’anno in corso, si sta realizzando l’ultima fase del progetto che prevede il lancio del prodotto sia sul mercato italiano che su quello spagnolo e, quindi, le tematiche affrontate sono l’elaborazione di un marketing plan e l’inserimento nel sito digitale di tutte le informazioni del nuovo prodotto Dublo. La comunicazione e la distribuzione sono il fulcro di questa ultima parte del progetto.

Le due classi si recheranno a Barcellona per poter seguire da vicino il lancio della “confezione regalo” ideata e progettata dal gruppo di lavoro che include calzini e cravatta pendant da proporre in occasione della festa del papà.

Uno dei ruoli importanti ricoperto in questo progetto è quello della Camera di Commercio Italiana a Barcellona che ha svolto il ruolo di mediatore per la collocazione del prodotto sul mercato spagnolo.

In questo ultimo anno del percorso si è inserita la 5°A TURISMO che ha organizzato l’itinerario di visite della città di Barcellona per ricoprire i tempi non dedicati alle attività di PCTO; Inoltre, la Camera di Commercio di Barcellona ha organizzato per le classi incontri con alcune imprese italiane che operano nel tessuto economico della Catalogna