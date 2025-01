Latina, due auto distrutte dalle fiamme nella notte: indagini in corso

A Latina, una Mercedes Classe A e una Citroen C3 sono state avvolte dalle fiamme nel corso di una sola notte, a poche ore di distanza. Come riportato da Il Messaggero, gli episodi, avvenuti a una settimana da altri incendi simili, non sembrano collegati, ma almeno uno dei due potrebbe essere doloso.

Il primo rogo è avvenuto intorno alle 4 di sabato mattina in via Terenzio, nel quartiere Villaggio Trieste. Oltre alla Mercedes, sono rimaste danneggiate una Fiat Panda e una microcar vicine, mentre il fumo ha annerito le pareti degli appartamenti soprastanti. Le cause sono ancora da stabilire.

Poco prima, alle 21, una Citroen C3 era stata distrutta in viale Kennedy, nei pressi dei “palazzi bianchi” vicino al cimitero. In questo caso, la polizia sospetta un’origine dolosa. La vettura era utilizzata da una giovane donna appartenente a una nota famiglia rom, già coinvolta in precedenti indagini per droga e armi, ma poi assolta.

Sebbene non siano emersi collegamenti tra i due episodi, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Gli incendi si aggiungono a quelli di una settimana fa, quando erano stati bruciati altri veicoli in via Palestro e nel parcheggio dell’Asl.