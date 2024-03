Latina, due auto in fiamme nella notte su via Nascosa

Un incendio nella notte ha distrutto due automobili che erano parcheggiate in via Baviere, traversa di via Nascosa, nei pressi della chiesa di San Matteo. Si tratta di una Toyota Aygo ed una Ford Kougar intestate alla stessa persona, una donna (senza precedenti) residente in quella strada. Sul caso indagano anche i carabinieri di Latina. Per ora la pista più accreditata è quella del dolo. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e riuscire a risalire alle cause dell’incendio.