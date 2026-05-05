Latina, due finali per la Primavera 2: l’avversario sarà il Catania

La stagione del Latina non è finita qui.

Dopo un campionato vinto solo virtualmente – purtroppo il girone di Primavera 3 se vinto non dà accesso alla categoria superiore – per i ragazzi del Latina Calcio 1932 di Igor Spiridigliozzi è finalmente ora di Play-Off Promozione.

La “Berretti” nerazzurra affronterà in doppia sfida i pari età del Catania: l’andata è prevista per questo sabato 9 maggio in Sicilia, ritorno a Latina il 16 maggio. Il teatro della sfida nel Lazio sarà lo stadio Domenico Francioni, con calcio d’inizio alle ore 15:00.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine della regular season del Campionato Primavera 3. Latina che quindi, avendo terminato in pole position la regular season, può godere del vantaggio casalingo e del doppio risultato a favore.

Possibile anche la “cessione” alla Primavera da parte della Prima Squadra di Gabriele Di Giovannantonio e Davide De Marchi, due asset preziosi per Spiridigliozzi – calciatori che il tecnico romano ha avuto modo di allenare negli anni e di “prestare” alla prima squadra -, calciatori che consisterebbero in un vantaggio non indifferente ai fini della doppia gara.

L’accesso al campionato di Primavera 2 sarebbe un ulteriore passo in avanti nel cammino del Settore Giovanile del club di Piazzale Prampolini, nonchè un traguardo enorme per ogni società di terza serie. Intanto, la sfida in Sicilia, poi il ritorno a Latina.