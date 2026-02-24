Latina, due giornate di squalifica per Hergheligiu e mister Volpe

Due giornate a mister Gennaro Volpe e altre due nei confronti di Denis Hergheligiu. È questa la decisione del giudice sportivo dopo le espulsioni rimediate nell’ultima sfida disputata al “Francioni” contro il Potenza. Il tecnico nerazzurro è stato sanzionato per quanto accaduto al 48esimo minuto del secondo tempo. Come si legge nelle motivazioni, Volpe ha tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale in occasione di una revisione FVS, proferendo parole irrispettose per contestarne l’operato. Un episodio maturato nei minuti di recupero, in un clima già carico di tensione, che ha portato all’espulsione e ora alla doppia giornata di stop. Stessa sorte anche per il centrocampista Denis Hergheligiu, allontanato al 54esimo della ripresa. Il centrocampista è stato punito per aver rivolto un’espressione irrispettosa all’arbitro dopo aver commesso un fallo, avvicinandosi al direttore di gara e pronunciando anche una frase blasfema. Entrambi salteranno la trasferta di Giugliano e la gara casalinga con il Sorrento.