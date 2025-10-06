Latina, due giorni per la salute mentale con Agorà Salus: dibattito e corsa solidale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Agorà Salus – la struttura psichiatrica socio-riabilitativa di Latina accreditata con la Regione Lazio – celebra i suoi vent’anni di attività con due iniziative aperte alla cittadinanza.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 ottobre alle 18 al Circolo Cittadino di Latina, dove medici, psicologi e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno sul tema della salute mentale, con particolare attenzione ai giovani e alle nuove fragilità sociali. Tra i relatori, la fondatrice e coordinatrice generale Silvia Baglioni, la direttrice sanitaria Laura Ciavoni, e diversi specialisti della ASL e della Regione Lazio.

Domenica 12 ottobre invece, spazio alla “Run for Mental Health”, la corsa e camminata solidale di 5 km con partenza da Capoportiere (piazzale Loffredo) alle ore 10, guidata dal coach Cristian Falcone.

“La salute mentale non è un tema riservato agli altri, ma una responsabilità collettiva – sottolinea Silvia Baglioni –. Con questa iniziativa vogliamo promuovere la cultura della prevenzione e dell’inclusione, correndo insieme per una società più consapevole e solidale”.