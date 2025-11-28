Latina, due giorni senza elettricità: disagi in zona Gionchetto

Un guasto improvviso ha lasciato diverse famiglie senza energia elettrica. Accade a Latina, in un tratto di via Monte Lupone, dove i residenti lamentano l’assenza di corrente dalla serata di mercoledì.
Dovranno, questi ultimi, attendere fino al tardo pomeriggio di oggi, quando i tecnici, al lavoro da ieri, ripristineranno il servizio. Come riporta il quotidiano Latina Oggi, il disagio ha colpito una gran parte dell’isolato, lasciando la zona di Gionchetto in balia del buio e dell’assenza di servizi.