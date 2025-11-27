Latina, due open day per il rilascio di carte d’identità senza prenotazione

Il Natale è alle porte e con lui viaggi e giornate di relax si fanno strada, come di consueto, nella mente dei cittadini. Anche quest’anno, il Servizio Demografico ed Elettorale ha programmato due open day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica, per venire incontro alle esigenze di coloro che già si immaginano a sciare o, per che no, sotto il sole cocente di qualche paese straniero. Le aperture straordinarie riguarderanno esclusivamente le sedi dell’anagrafe di Corso della Repubblica 116 e via Ezio 36.
Le giornate previste sono sabato 29 e domenica 30 novembre, con orario 9.00-14.00 e 14.30-18.30, e sabato 13 e domenica 14 dicembre, sempre nelle stesse fasce orarie. In queste date i cittadini potranno presentarsi senza prenotazione per richiedere la CIE, fino all’esaurimento dei numeretti disponibili.
“In totale – afferma l’assessore Tesone – verranno emesse 290 carte d’identità elettroniche, in base ai numeretti disponibili ritirati dagli utenti la mattina stessa. Inoltre, presso l’ufficio anagrafe sito in Corso della Repubblica, in concomitanza con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica, ci sarà anche l’apertura straordinaria del centro di facilitazione digitale, dove sarà possibile scoprire tutte le funzionalità della CIE come strumento di identità digitale”.
“Durante la giornata – conclude – una presentazione multimediale illustrerà come utilizzare la CIE per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, portali comunali, ecc.), mentre i facilitatori digitali guideranno i partecipanti nell’attivazione dell’app CIE ID e nell’uso della tecnologia NFC (Near Field Communication), che permette di leggere il chip della carta tramite smartphone o computer dotati di lettore NFC”.