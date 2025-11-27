Latina, due open day per il rilascio di carte d’identità senza prenotazione

Il Natale è alle porte e con lui viaggi e giornate di relax si fanno strada, come di consueto, nella mente dei cittadini. Anche quest’anno, il Servizio Demografico ed Elettorale ha programmato due open day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica, per venire incontro alle esigenze di coloro che già si immaginano a sciare o, per che no, sotto il sole cocente di qualche paese straniero. Le aperture straordinarie riguarderanno esclusivamente le sedi dell’anagrafe di Corso della Repubblica 116 e via Ezio 36.

Le giornate previste sono sabato 29 e domenica 30 novembre, con orario 9.00-14.00 e 14.30-18.30, e sabato 13 e domenica 14 dicembre, sempre nelle stesse fasce orarie. In queste date i cittadini potranno presentarsi senza prenotazione per richiedere la CIE, fino all’esaurimento dei numeretti disponibili.