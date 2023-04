Latina, due raccolte Plastic Free per la Giornata della Terra

A Latina, sono previste due raccolte Plastic Free, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, contemporaneamente ad altre iniziative in tutta Italia, che puntano alla bonifica di aree inquinate e alla sensibilizzazione delle giovani generazioni, saranno previsti due appuntamenti.

Plastic Free è una Onlus che nasce nel 2019 e che in poco meno di quattro anni ha raggiunto obiettivi importanti sul territorio nazionale, dalla raccolta della plastica alle attività dedicate alle scuole, dai progetti di salvaguardia della fauna marina ai riconoscimenti delle istituzioni.

A Latina dal 2020 c’è un grande fermento di volontari che si impegnano nella pulizia del litorale, dei parchi e delle location che purtroppo vengono usate come punti di scarico abusivo di rifiuti di vario genere.

Il 22 aprile ci sarà una passeggiata ecologica a partire dalla chiesa di S. Luca (Q5) fino ad arrivare al parco Susetta Guerrini (Q4), con raccolta dei rifiuti e attività ludiche di sensibilizzazione per bambini e ragazzi. Iscrizione gratuita a questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3804/22-apr-latina

Il 23 aprile i volontari saranno in Piazza del Popolo per realizzare una raccolta di mozziconi di sigaretta in collaborazione con gli sponsor ufficiali Dimensioni Musicali, KIKI Superfood e Gaia Bioprofumeria. Ci saranno attività per bambini organizzate dalla Onlus Libri per la Terra e saranno coinvolte le scuole del centro città. Iscrizione gratuita a questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3856/23-apr-latina

Per entrambi gli appuntamenti ci sarà il supporto puntuale di ABC Latina, con la quale c’è una collaborazione dalla nascita di Plastic Free a Latina e che va a patrocinare tutti gli eventi organizzati dalle referenti comunali Virginia Fiorini, Sara Letizia Amendolara, Elena Fiorini e Silvia Salvatori. Con il supporto del referente provinciale Adriano Salvatori e del referente regionale Emanuele Pirrera questa organizzazione di volontariato sta avendo ottimi riscontri nella provincia di Latina e l’augurio è che si firmi al più presto un patto di collaborazione con il Comune di Latina.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza e al mondo dell’associazionismo: fare rete per prendersi cura della propria città e sensibilizzare i giovani alle buone pratiche ambientali, per camminare insieme verso un futuro di consapevolezza