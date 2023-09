Latina, due rapine con aggressione. Arrestato egiziano

La Squadra Mobile ha rintracciato e sottoposto a fermo giudiziario un 25 enne di nazionalità egiziana, indiziato di due gravi rapine avvenute nel capoluogo pontino, rispettivamente nella sera del 7 settembre e nella mattina del 19 settembre stesso.

Nella prima occasione il 25enne, dopo essersi introdotto nell’Istituto G.Marconi, e aver forzato i distributori scolastici, per poter scappare ha colpito con un paio di forbici il titolare della ditta fornitrice, causandogli lesioni e una prognosi fortunatamente di soli 5 giorni.

Nella mattinata di martedì 19 settembre invece, dopo essersi introdotto in un osteria del capoluogo, ha estorto denaro pari a €800, fuggendo in bicicletta.

Grazie alle testimonianze delle vittime e alla visione delle immagini di videosorveglianza, la Polizia di Stato ha potuto raccogliere gravi indizi che hanno portato al fermo dell’uomo senza fissa dimora. Quando è stato trovato,

a poco è servito ripararsi in un rifugio di fortuna allestito in un condominio del capoluogo, dove è stato trovato e tradotto presso la Casa Circondariale di Latina in attesa della convalida del fermo.

Non si esclude la responsabilità dell’indagato egiziano, di altri furti aggravati che hanno interessato vari esercizi commerciali del capoluogo, durante l’ultimo mese, sui quali sono in corso accertamenti.