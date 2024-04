Latina, due rapine con la pistola giocattolo: fermato un sospettato

E’ accusato di rapina, con l’aggravante di aver utilizzato una pistola finta con lo scopo di intimorire le proprie vittime, il giovane di 25 che ieri, secondo l’edizione odierna di Latina Oggi, sarebbe stato fermato dalla Polizia. I fatti risalgono a martedì sera, quando alla centrale sono arrivate due chiamate per due distinte rapine a mano armata. Vittime due donne, che a distanza di poche ore sono state intercettate dal bandito e rapinate del denaro in due zone del centro città: una in via Cerveteri, l’altra nei pressi di Piazza del Quadrato. Grazie alla descrizione dell’uomo e dell’auto, gli agenti di polizia sono riusciti a fermare un sospettato.