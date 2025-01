Latina, due tentate rapine in centro: tre nordafricani denunciati

Tre cittadini stranieri sono stati denunciati dalla Polizia. Si tratta di richiedenti asilo giovani di 25, 23 e 22 anni, due tunisini ed un egiziano, colpevoli di due tentate rapina, avvenuti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, in pieno centro a Latina nella serata di ieri.

I poliziotti delle volanti hanno rintracciato i tre presunti responsabili a seguito delle segnalazioni pervenute alla sala operativa da parte delle due vittime, che avevano allertato il numero unico di emergenza raccontando di aver subito una tentata rapina da parte di tre soggetti, descritti come presumibilmente stranieri.

I due episodi sono avvenuti il primo in Piazza del Popolo, dove i tre uomini si sarebbero avvicinati ad un giovane con la scusa di richiedergli una sigaretta ed in seguito avrebbero tentato di farsi consegnare una collanina estraendo anche un’arma giocattolo, priva del tappo rosso, per minacciarlo. Tentativo fallito per il sopraggiungere di altre persone in auto al ragazzo.

La seconda segnalazione è arrivata alle pattuglie dalla galleria “Pennacchi”, dove un uomo era stato avvicinato dai tre soggetti che avevano tentato di prendergli il cellulare, anche in questo caso minacciando di estrarre la pistola, l’uomo si sarebbe poi divincolato riuscendo a scappare dagli aggressori.

Ascoltate le vittime ed ottenuta la descrizione fisica dei soggetti e del loro abbigliamento, le pattuglie hanno iniziato una battuta di ricerca nelle zone limitrofe, riuscendo a rintracciare i tre uomini nei pressi di Piazza Santa Maria Goretti.

I presunti autori della tentata rapina, tre cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, sono stati bloccati prima che potessero darsi alla fuga e sono stati controllati dagli agenti che hanno trovato addosso ad uno di loro l’arma giocattolo descritta.

Un’arma molto simile ad una Beretta, privata del tappo rosso e quindi difficilmente riconoscibile con giocattolo, sottoposta a sequestro da parte dei poliziotti.

Accompagnati presso gli Uffici della Questura, sono stati riconosciuti dalle vittime nel frattempo giunte sul posto. I soggetti sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per tentata rapina aggravata, in concorso.