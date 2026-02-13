Latina, due uomini irregolari rintracciati e rimpatriati

Continuano, da parte della Polizia, le attività di controllo finalizzate al rintraccio di cittadini stranieri irregolari e al contrasto dell’immigrazione clandestina, portando a termine due distinti interventi sul territorio.

Nel primo caso, un cittadino albanese già destinatario di un precedente provvedimento di espulsione è stato individuato dagli agenti e obbligato al rientro nel proprio paese d’origine. Dopo gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione, l’uomo è stato accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino per il rimpatrio.

Un secondo intervento ha riguardato un cittadino gambiano, con numerosi precedenti di polizia e recentemente scarcerato per scadenza dei termini di custodia cautelare. L’uomo, già noto per un episodio avvenuto il 29 settembre a Borgata Carrara, zona Sermoneta, quando armato di falce si era scagliato contro le forze dell’ordine, è stato accompagnato presso il Centro per i Rimpatri di Ponte Galeria. Per entrambi sono in corso le procedure amministrative finalizzate al rimpatrio.