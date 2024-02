Latina, due vittorie in tre giorni: l’eurogol di Riccardi stende il Catania

Il Latina dà continuità alla vittoria di Brindisi e nel giorno di San Valentino ritorna alla vittoria anche al Francioni. Decisivo un eurogol di Riccardi, che rilancia i nerazzurri in zona playoff. I pontini nel primo tempo faticano a trovare le giuste misure soffrendo le ripartenze del Catania, che in due occasioni sfiora il gol con Cicerelli, fermato da Guadagno con due interventi strepitosi. Nel secondo tempo al 7′ il gol di Riccardi mette in discesa il match per i pontini, stendendo un Catania contestato pesantemente dalla propria tifoseria, che ha abbandonato lo stadio Francioni prima della fine del match.

La squadra di Lucarelli tenta in ogni modo di trovare la via del gol del pareggio, ma appare appannato e senza idee e non riesce a rendersi particolarmente pericoloso. Ora i pontini domenica alle ore 18.30 saranno attesi al Veneziani di Monopoli, altra gara alla portata dei nerazzurri, che vorranno continuare a dare continuità alla corsa verso i playoff.

Cronaca

Al 2′ parte subito forte il Catania, brutta la palla persa sulla trequarti nerazzurra, il cross di Rapisarda trova Costantino che insacca in posizione irregolare. Dopo un inizio di matrice catanese, i nerazzurri provano a imporre il gioco, bella la sgasata di D’Orazio a sinistra che con un cross trova Paganini sul secondo palo, c’è fallo del numero 77 pontino. Al 14′ problema muscolare per Rapisarda, al suo posto entra Bouah. Al 17′ ancora tentativo da parte di D’Orazio, la palla carambola fuori area dopo un corner, sinistro di prima, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 19′ è sbagliato lo scarico di Mazzocco, il Catania riparte trovando sulla destra Cicerelli, che calcia a botta sicura trovando un pronto Guadagno. Al 25′ ancora pericoloso il Catania, da destra bella palla a rientrare di Cicerelli, per poco non arriva Bouah. Fontana costretto al cambio, esce per infortunio Fabrizi, al suo posto entra Fella. Al 30′ clamoroso occasione da gol in casa Latina, destro a rientrare di Ercolano, che trova sul secondo palo la testa di Paganini, la palla esce di un soffio alla sinistra del portiere. Al 37′ ancora una palla al centro dell’area di Paganini, nessuno interviene. Al 41′ strepitosa parata di Guadagno, il tiro a giro di Cicerelli è diretto all’incrocio, il 2003 nerazzurro devia in calcio d’angolo. L’ultimo squillo del primo tempo è nerazzurro, pescato in profondità Fella, che calcia a lato da poco più di 25 metri.

Nella ripresa parte subito all’attacco il Latina, punizione dal limite con D’Orazio, che non riesce a superare la barriera. Al 7′ c’è il vantaggio del Latina, un eurogol di Riccardi che dal limite dell’area calcia di controbalzo con palla che si insacca sotto la traversa. E’ un Catania riversato subito in avanti a caccia del gol del pareggio, al 10′ una palla attraversa tutta l’area nerazzurra, a botta sicura arriva Costantino che però liscia clamorosamente il pallone. Al 32’ cross dell’ex nerazzurro Chiricò crossa dal fondo, Guadagno fa suo il pallone. Al 33′ ancora cross pericoloso per gli ospiti, mette in angolo Vona. Alla battuta va Chiricò la palla supera Guadagno, sulla linea salva la difesa pontina. Al 41′ clamorosa l’occasione per il raddoppio nerazzurro, palla a rimorchio di Ercolano, arriva Perseu a botta sicura che spara alto. Ultima opportunità per il raddoppio capita a Fella servito da Paganini, destro deviato in corner da Albertoni.

Tabellino

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Guadagno, Ercolano, Vona E., Mazzocco (81’ Capanni), Riccardi, Fella, De Santis, D’Orazio (81’ Crecco), Del Sole (65’ Perseu), Fabrizi (26’ Fella), Rocchi, Paganini. A disp: Fasolino, Vona M., Perseu, Marino, Sorrentino, Rozzi, Polletta, Cortinovis, Scravaglieri, Di Renzo, De Maio. All: Gaetano Fontana.

Catania (4-2-3-1): Albertoni, Curado, Rapisarda (14’ Boauh), Tello Munoz (79’ Monaco), Costantino, Kontek, Welbeck Maseko, Celli, Castellini (65’ Chiricò), Cicerelli (65’ Di Carmine), Marsura (65’ Chiarella). A disp: Furlan, Donato, Haveri, Ndoj, Quaini. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro dell’incontro: Valerio Pezzopane L’Aquila.

Assistenti: Simone Asciamprener Rainieri di Milano e Pierpaolo Carelli L’Aquila.

Quarto Ufficiale: Simone Palmieri di Avellino.

Marcatori: 52’ Riccardi (L)

Ammoniti: 8’ Castellini (C), 57’ Welbeck (C), 90’ + 1’ Monaco (C), 90’ + 2’ Rocchi (L)

Recuperi: 3’ pt. 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 5 Catania 6

Note: Spettatori totali 1568 compresi 451 abbonati e 168 ospiti.