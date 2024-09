Latina, duro colpo al narcotraffico: sequestrati oltre 20 chili di droga

Inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti nella provincia pontina, con il sequestro oltre 20 chilogrammi di droga destinati a essere distribuiti lungo il litorale. L’operazioneha portato all’arresto di un 50enne residente nel capoluogo.

Dopo giorni di appostamenti, l’uomo è stato rintracciato mercoledì 4 settembre e accompagnato presso la sua abitazione per eseguire una perquisizione. Durante l’operazione, ha opposto resistenza, cercando di colpire i poliziotti con un piccolo uncino artigianale, ma è stato rapidamente reso inoffensivo. Una volta all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno scoperto il motivo di tanta violenza: in vari locali dell’immobile erano nascosti circa 15 chilogrammi di hashish, oltre 3 chilogrammi di cocaina e più di 5 chilogrammi di marijuana. Inoltre, sono state trovate 40 cartucce per pistola di vario calibro e due giubbotti antiproiettile, uno dei quali con il logo Securitas Metronotte. Oltre 2 chilogrammi di hashish sono stati rinvenuti anche nel luogo di lavoro dell’uomo.

Secondo le stime, la droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 200.000 euro alla criminalità organizzata. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed è attualmente detenuto presso il carcere di Latina.