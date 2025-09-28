Latina e Altamura si annullano: al Francioni è solo 0-0

Un pari scialbo quello maturato al Francioni tra Latina e Altamura. Lo 0-0 fotografa bene l’andamento della gara: i nerazzurri di Bruno non sono riusciti a imporre il proprio gioco, mentre gli ospiti, pur con qualche buona iniziativa, non hanno mai dato la sensazione di essere superiori.

Bruno ha confermato in blocco quasi l’undici vittorioso a Cava de’ Tirreni, cambiando soltanto lo squalificato Parigi con Fasan, mantenendo il consueto 3-5-2.

Cronaca

Primo tempo povero di emozioni, reso ancora più spezzettato dal lungo stop per l’infortunio dell’arbitro Emanuel, sostituito dal quarto uomo Nordillo. La chance migliore al 34’ per il Latina: filtrante di Ciko per Ekuban, chiuso in extremis da Poli. Poco dopo Di Pinto ci prova con una girata che sfiora la traversa.

Nella ripresa la partita si accende. Al 48’ e al 50’ Riccardi impegna Viola con due conclusioni velenose, ma il portiere ospite risponde presente. Al 55’ è Mastrantonio a tenere in vita i nerazzurri sul tiro di Grande. Dieci minuti più tardi, al 65’, ancora Viola protagonista sul sinistro di Ercolano, ben servito da Ekuban. Nel finale Bruno prova a cambiare qualcosa con i cambi, ma il punteggio resta inchiodato sullo 0-0.

La situazione

Il Latina muove la classifica e sale a quota 8 punti, portando a casa comunque un risultato positivo. Qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate, ma la squadra di Bruno conferma solidità e spirito di gruppo. Ora lo sguardo è già rivolto a venerdì, quando al Francioni arriverà il Benevento, capolista insieme alla Salernitana: un test probante che dirà molto sulle ambizioni dei nerazzurri, chiamati a crescere sul piano tecnico e tattico ma già protagonisti di un avvio coraggioso con un gruppo giovane cercando di imporre il proprio valore in questa stagione.

Tabellino

Latina Calcio 1932 0 – 0 Team Altamura

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano, Ekuban, Ciko, Riccardi (89’ Pellitteri), Pace, Marenco (79’ Calabrese), Dutu, Fasan (75’ Pannitteri), De Ciancio (89’ Hergheligiu), Parodi. All: Bruno. A disp: Basti, Iosa, Porro, Scravaglieri, Di Giovannantonio, Farneti, Vona, Quieto.

Team Altamura: Viola, Dipinto, Curcio, Poli, Simone (63’ Florio), Grande (73’ Crimi), Silletti, Mogentale (85’ Nicolao), Ortisi (63’ Zazza), Nazzaro (72’ Franco), Lepore. All: Mangia. A disp: Turi, Agostinelli, Esposito, Dimola.

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro di Catania.

Assistenti: Nidaa Hader di Ravenna e Leonardo Rossini di Genova.

IV Uomo: Nicolò Dorillo di Torino.

FVS: Nirintsalama Andriambelo di Roma 1.

Ammoniti: 59’ Riccardi (L), 73’ Marenco (L), 78’ Crimi (A), 94’ Nicolao (A)

Angoli: Latina 7 – 7 Team Altamura

Recuperi: 8’ pt / 5’ st

Note: 2032 spettatori totali, 1133 abbonati e 88 tifosi ospiti.