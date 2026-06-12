Latina e Benevento: la Via Appia come motore di sviluppo turistico ed economico. Gemellaggio del Rotary.

di Ivan Simeone

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Lunedì 8 giugno, presso l’Hotel Europa di Latina, nell’ambito di un importante incontro promosso dal Rotary alla presenza del Presidente nazionale dell’UNICEF, il giurista e magistrato Nicola Graziano, è stato ufficialmente sottoscritto il gemellaggio tra il Rotary Club Latina e il Rotary Club Benevento, storica città capoluogo del Sannio, terra di tradizioni, cultura e sviluppo economico.

A firmare il protocollo sono stati il presidente del Rotary Club Latina, Francesco Simeone, e il presidente del Rotary Club Benevento, Raffaele Pilla.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e istituzionali, tra cui Sua Eccellenza il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, e il Sindaco di Latina, Matilde Celentano, oltre a rappresentanti del mondo imprenditoriale e professionale del territorio. Presente anche una significativa delegazione di soci rotariani provenienti da Benevento.

Il gemellaggio tra i due Club rappresenta un concreto esempio di amicizia, collaborazione e condivisione dei valori che da sempre caratterizzano il Rotary. L’accordo costituisce una preziosa opportunità per sviluppare progetti comuni nei settori culturale, sociale e della promozione turistica, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche e rafforzando lo spirito di servizio a beneficio delle rispettive comunità.

L’obiettivo è trasformare i principi rotariani in azioni capaci di generare benefici tangibili per il territorio, con particolare attenzione alle nuove generazioni e al mondo della formazione universitaria. In questo contesto, Latina può contare sul polo universitario de La Sapienza, mentre Benevento ospita l’Università degli Studi del Sannio, due realtà che possono favorire nuove occasioni di collaborazione e crescita.

A unire Latina e Benevento esiste inoltre un legame che affonda le sue radici nella storia: la Via Appia, la celebre “Regina Viarum”, la più importante arteria stradale del mondo romano, recentemente riconosciuta Patrimonio Mondiale UNESCO. Non si tratta soltanto di un’eredità archeologica di straordinario valore, ma di un autentico corridoio culturale, economico e turistico che può costituire la base di una strategia di sviluppo condivisa tra il territorio pontino e il Sannio.

Numerose sono anche le affinità economiche tra le due realtà. Latina, nata come città della bonifica, ha sviluppato nel tempo una forte vocazione agricola e agroindustriale, affiancata dalla presenza di un importante polo farmaceutico e da potenzialità turistiche ancora in parte da valorizzare.

Benevento, cuore del Sannio, presenta a sua volta una solida identità agricola e agroalimentare, con filiere di eccellenza come quella vitivinicola. Il territorio ospita inoltre importanti realtà imprenditoriali, tra cui la storica Alberti, da sempre legata al prestigioso Premio Strega, che vide tra i vincitori anche il concittadino Antonio Pennacchi con il romanzo “Canale Mussolini”.

Terra di storia, tradizioni e valori, Benevento affianca al proprio patrimonio culturale una solida struttura economica fondata su piccole e medie imprese e attività produttive radicate nel territorio.

La sinergia avviata tra il Rotary Club Latina e il Rotary Club Benevento potrà aprire nuove prospettive di collaborazione, favorendo la creazione di una rete di relazioni tra amministrazioni locali, istituzioni culturali, università e realtà del volontariato. Da questo percorso può nascere una vera e propria visione condivisa di sviluppo, capace di generare opportunità e valore per entrambe le comunità.

Con la firma di questo accordo è stato lanciato un primo, significativo segnale: un “sasso nello stagno” destinato a produrre effetti positivi e nuove occasioni di crescita, dialogo e cooperazione tra due territori uniti dalla storia e proiettati verso il futuro.