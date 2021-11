Latina e Frosinone, 43 certificazione per l’eccellenze del territorio

La Camera di Commercio di Frosinone e di Latina hanno consegnato le certificazioni con l’Azienda Speciale Informare ed il contributo dell’ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche.

“Ospitalità italiana 2021”, 43 strutture delle province di Frosinone e di Latina hanno ricevuto la certificazione promossa dalle Camere di Commercio per valutare l’offerta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. Nella splendida cornice di Villa Ecetra, a Patrica, la Camera di Commercio di Frosinone e Latina e la sua Azienda Speciale, Informare, con il contributo dell’ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche.

La Camera di Commercio del Basso Lazio è stata la prima in Italia a consegnare le certificazioni ottenute dalle strutture attraverso un sistema di valutazione particolarmente attento basato su quattro fattori: qualità del servizio, identità e coerenza rispetto al territorio nel quale si opera, notorietà e promozione del territorio.

Solo le strutture migliori, quelle che sono riuscite a garantire gli elevati standard di qualità richiesti dal disciplinare, hanno ottenuto il marchio che costituisce una garanzia per turisti ed ospiti e assicura maggiore visibilità alle strutture stesse che vengono, così, immesse in un circuito promozionale internazionale. Ospitalità Italiana è un sistema attivo in 91 provincie in Italia e 52 Paesi stranieri.

Un sistema nato come processo di certificazione per rilevare la qualità del servizio nel settore turistico e della ristorazione che si sta trasformando in un vero e proprio HUB in grado di fornire alle imprese turistiche un percorso mirato a migliorare le loro performance in termini di posizionamento e di mercato.