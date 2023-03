E’ morto all’età di 69 anni Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura e allo Sport del comune di Latina sotto la giunta Coletta. Ha lottato in questi ultimi anni contro una brutta malattia che lentamente lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei tanti amici. Aveva assunto ruoli politici importanti anche a Roma, dove era stato assessore nelle giunte Rutelli e Veltroni. Importante anche la sua carriera nello sport dove era stato uno dei massimi esponenti nazionali del judo.

Immediata la nota di cordoglio di LBC: “Con grande dolore apprendiamo della morte di Silvio Di Francia. È stato per il nostro Movimento e per la città una persona che ha portato cultura, bellezza e una visione straordinaria. I suoi ultimi anni sono stati tormentati e strazianti ma non ha mai fatto mancare il suo sostegno ed il suo affetto. Lo ricorderemo come un grande amico ed un grande Assessore”.