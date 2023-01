Latina e Prossedi, due incidenti gravi sulle strade

Nella giornata di ieri sono avvenuti due gravi incidenti in provincia di Latina, dove continua ad essere elevato il numero dei sinistri stradali.

Nel tardo pomeriggio sulla 156 dei Monti Lepini, sotto Prossedi, precisamente nei pressi del distributore e bar Eden, nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto.

Un’auto, che proveniva da Frosinone, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare con altre due auto che erano invece dirette verso il capoluogo ciociaro.

Feriti sono stati trasportati in ospedale.

In precedenza un altro incidente è avvenuto su via del Lido a Latina, precisamente quasi nei pressi della rotonda con via Nascosa, dove si sono scontrate un’auto e una moto.

Sulla moto si trovavano due persone. Sul posto scattato l’allarme, sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, che ha effettuato i rilevi, e la Polizia di Stato. Necessario anche l’intervento di un’eliambulanza.

Pesanti anche i disagi alla circolazione: lunghe file si sono infatti formate sulla strada mentre in tanti, approfittando anche della giornata di sole, erano di ritorno da una passeggiata al mare. Temporaneamente chiusa la strada il traffico è stato deviato durante gli accertamenti, i soccorsi e la rimozione dell’auto e della moto.

Dinamica al vaglio degli agenti della polizia locale.