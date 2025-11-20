Latina, è scomparso don Gianni Paoletto: aveva 86 anni

La diocesi di Latina piange la scomparsa di don Gianni Paoletto, deceduto nella notte all’età di 86 anni. Il sacerdote, che da tempo viveva a riposo, è mancato nella sua abitazione di Latina. Le esequie, presiedute dal vescovo Mariano Crociata, saranno celebrate sabato alle 10.30 nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, dove la salma sarà accolta già dalle 10.00 di venerdì per permettere a fedeli e conoscenti di porgere l’ultimo saluto.

Nato a Sarcedo, in provincia di Vicenza, il 19 dicembre 1938, don Paoletto era stato ordinato presbitero a Pomezia il 27 giugno 1965, dopo gli studi al Seminario di Anagni per l’Ordinariato militare. Il suo ministero lo aveva portato prima a Cisterna di Latina come viceparroco della parrocchia di Santa Maria Assunta e docente di religione nelle scuole medie, poi, nel 1971, alla guida della comunità di Le Castella, esperienza che egli stesso ricordava come fortemente formativa.

Nel 1998 gli fu affidata la guida delle parrocchie di San Pio X e del Sacro Cuore di Gesù, dove concluse il suo servizio pastorale attivo nel 2012, continuando comunque a operare come vicario parrocchiale nonostante i primi problemi di salute. Solo pochi mesi fa aveva celebrato i 60 anni di ordinazione, circondato dall’affetto della comunità che oggi lo ricorda.