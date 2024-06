Latina, è scomparso il medico Augusto Onori

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Augusto Onori, medico di medicina generale, specialista in Ortopedia, che ha fatto parte per oltre dieci anni membro del direttivo della sezione pontina della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Il dottor Onori, molto stimato a Latina, carattere schivo e riservato ma sempre disponibile con tutti, ha portato tra i primi la Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) a Latina negli anni 80. E’ stato anche un grande appassionato di sport: è stato uno dei fondatori della squadra di pallacanestro AB Latina nel 1968 insieme ad altri pionieri della palla a spicchi ed è sempre stato medico di squadra. Appassionato di auto in particolare di Lancia che ha sempre guidato, ha trasmesso la passione al figlio, l’ingegnere Giorgio Onori, grande appassionato della cultura Lancia nel centro Italia.

Nella sua carriera il dottor Onori ha iniziato giovanissimo ancora studente in medicina, a lavorare nella clinica del dottor Mattia Pompili, è stato all’Icot e anche all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.