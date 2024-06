Sono stati diramati dalla Lega i tre gironi per quello che sarà il nuovo campionato di Serie C. Per il Latina sarà sempre girone C con la grande novità dell’inserimento della Juventus Next Gen. Si era parlato prima di ‘Milan Futuro’ poi di Atalanta U23, ma alla fine nel girone dei pontini è finita la squadra piemontese.

Queste le 20 squadre del girone: