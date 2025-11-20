Latina, ecco i gadget natalizi creati dalle detenute di via Aspromonte

L’associazione Cocci e Coriandoli e il Gruppo Solidarte presenteranno al pubblico i gadget natalizi realizzati dalle detenute della Casa Circondariale di Latina. Il ricavato andrà a favore delle attività che si svolgono nel laboratorio di arte e artigianato del carcere, curato da Giuliana Bocconcello.

Domani e dopodomani, venerdì 21 e sabato 22 novembre, a Latina al Central Park Bistrot, in via Fabio Filzi, ci sarà l’esposizione degli oggetti con possibilità di acquistare shopping bag, portatelefoni e oggetti in ceramica decorati a mano. Si tratta di tutti pezzi unici. Nelle due mattinate di venerdì e sabato saranno presenti i volontari dell’associazione Cocci e Coriandoli e del Gruppo Solidarte, aiutati dal personale del Central Park Bistrot e dell’associazione Modavi Gruppo Pontino per Emanuele.