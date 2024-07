Latina, ecco il calendario: si parte il 25 agosto in casa con la Casertana

E’ stato diramato dalla Lega quello che sarà il calendario del girone C del prossimo campionato di Serie C. Per il Latina si inizia al Francioni il 25 agosto con la Casertana. Questa mattina al via il raduno nerazzurro, alle ore 9 Di Livio e compagni, si sono ritrovati all’ex Fulgorcavi di Borgo Piave agli ordini del neo tecnico Pasquale Padalino.

Nel frattempo cresce l’attesa dal mercato, il diesse Patti è al lavoro per completare una rosa che risulta ancora incompleta. Il tempo è sempre meno visto che l’11 agosto i nerazzurri saranno impegnati nella prima uscita stagione: il primo turno di Coppa Italia contro il Perugia al Francioni.

Questo il calendario: