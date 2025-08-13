Latina, ecco le nuove maglie: tifosi divisi tra entusiasmo e critiche

Un tributo alla bandiera di San Marco, patrono della città e simbolo dell’unione tra le popolazioni che hanno dato origine alla città di Littoria, oggi Latina. Ruota sostanzialmente intorno a queste radici lo stile delle nuove divise da gara del Latina Calcio. Rinnovata la collaborazione con il brand Ezeta in tre maglie da gioco che fondono tradizione e arte, raccontando le origini venete e i tempi della bonifica della Palude Pontina.

Per la maglia Home, l’idea è stata quella di trasformare il kit in una vera a propria “Maglia Bandiera”, con le tradizionali strisce che lasciano spazio al Leone Alato, che domina l’intera divisa. Colletto e maniche invece sono impreziosite dalla storica scritta Pax Tibi Marce, Evangelista Meus, rendendo così omaggio al santo patrono della città.

Per seconda e terza maglia si è preso ispirazione dagli elementi decorativi custoditi dall’archivio di Venezia. In quella Away vengono messi in risalto i motivi floreali di origine orientale presenti nella storica bandiera di San Marco, mentre nella “Third” si incrociano le tinte rosso-porpora e oro, rendendo omaggio alle fiamme dorate della Bandiera di San Marco, segno distintivo di forza e giustizia.

Un intreccio di storia dunque tra cultura e sport, che ha entusiasmato tanti tifosi. Un po’ meno invece il tifo organizzato, che continua a non identificarsi nel nuovo logo e di conseguenze nelle nuove divise. Divise in cui sono scomparite le storiche strisce nerazzurre.