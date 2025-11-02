Latina, ecco le nuove strisce gialle per la sosta in centro

Dopo settimane di proteste da parte dei residenti del centro, il Comune di Latina ha avviato gli interventi richiesti per migliorare la situazione dei parcheggi nell’isola pedonale. Nei giorni scorsi sono partite le prime operazioni, che hanno interessato la parte bassa dell’area delle ex autolinee, dove verranno trasferiti i posti riservati.

Fase di incertezza che sembra quindi avviarsi alla conclusione: l’ordinanza definitiva sulla sosta – come riportato anche dall’edizione odierna di Latina Oggi – sarà firmata lunedì.

Con le nuove strisce gialle e la regolamentazione in arrivo, il centro di Latina compie così un passo concreto verso una maggiore vivibilità, andando incontro non solo alle richieste dei residenti, ma anche ad un aggiornamento necessario per il capoluogo pontino.