Latina, ecco Zuppel: l’attaccante arriva in prestito dal Trapani

Un centravanti di fisicità pronto ad arricchire un reparto avanzato, che fin qui ha faticato. Il Latina Calcio ha ufficializzato l’arrivo di Diego Zuppel, classe 2002 con alle spalle già diversi anni tra D e professionisti. Arriva in prestito dal Trapani, dopo aver vestito nella scorsa stagione la maglia dell’Acireale.

Quest’anno per lui con il Trapani 10 presenze, con un gol e un assist all’attivo. Alla corte di mister Boscaglia arriva dunque un giovane di prospettiva pronto a mettersi in mostra in una vetrina importante come quella di Latina.