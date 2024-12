Edilizia privata e condono a Latina, il bilancio di Muzio: “Entrate in aumento”

Un netto incremento delle entrate dello Sportello unico dell’edilizia privata e dell’Antiabusivismo e Condono del Comune di Latina: il 2024 ha portato alle casse dell’ente 2.133.174,62 euro; il 2023 si era chiuso con 1.936.808,28 euro e l’anno precedente, il 2022, con 1.816.983,88 euro.

“Il risultato estremamente positivo – ha affermato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – mette in luce l’attenzione rivolta alle politiche delle entrate del VII Dipartimento dell’ente, con conseguente aumento delle attività e del rilascio dei titoli edilizi, anche in sanatoria. Abbiamo chiuso il 2024 con circa 197mila euro in più rispetto al 2023 e con circa 317mila euro in più rispetto al 2022″.

L’assessore all’Urbanistica ha ricondotto il rilancio del VII Dipartimento, così come del Dipartimento dell’Urbanistica, allo spirito di squadra che si è venuto a creare all’interno degli uffici: “Si è creato un team di lavoro caratterizzato da un genuino spirito di squadra e una forte fidelizzazione dei tecnici e dei dirigente nell’ottica di un indirizzo ben preciso dell’amministrazione e dell’assessorato orientato a stimolare e supportare il lavoro concreto che viene svolto dal personale. La performance del Sue e del Condono è un successo di tutto il servizio con il quale ormai condividiamo strategie operative e obiettivi . Una squadra che ringrazio, a comunicare dalla dirigente, l’architetto Patrizia Marchetto, e del responsabile dell’antiabusivismo, l’architetto Antonio Campagna”.

Nel report di fine anno, relativo all’edilizia privata i titoli rilasciati nel 2024 sono pari a 25, con un incasso di 1.603.600 euro; lo scorso anno erano stati 18 per un ammontare complessivo in entrata di 1.468.460; nel 2022 i titoli rilasciati erano stati 10, per un’entrata pari a 1.341.800 euro.

Per quanto riguarda le entrate dell’antiabusivismo, si è passati da 457.183,88 euro del 2022 a 468.348,28 del 2023 a 529.574,62 euro. “I titoli edilizi in sanatoria rilasciati nel corso del 2024 ammontano a 188, contro i 163 dell’anno precedente. Da segnalare è anche l’incremento delle sanzioni per danno ambientale, passate da circa 84mila euro a 120mila euro”, ha aggiunto l’assessore Muzio, evidenziando un ulteriore dato: “Dalla trasformazione del diritto di superficie in proprietà: gli accertamenti effettuati ad oggi hanno portato alle casse del Comune 605.972,73 euro per il 2024, traguardo di tutto rispetto anche per gli uffici urbanistici diretti dall’architetto Paolo Cestra.”

“L’incremento delle entrate – ha concluso l’assessore Muzio – proseguirà anche nel 2025, grazie all’apporto di ulteriori risorse umane che verranno assegnate al settore a seguito del concorso che si è appena concluso. Sono molto fiduciosa e voglio azzardare una previsione: il 2025 potrebbe essere l’anno del raddoppio, da quando ci siamo insediati, delle entrate per l’edilizia tra diritti istruttori, abitabilità, oneri concessori e quanto altro. Finalmente, dopo anni di immobilismo, l’assessorato torna ad essere il cuore pulsante della macchina comunale, trainante per l’economia della città che potrà tornare a crescere; la politica delle entrate che stiamo mettendo in atto consentirà di investire più risorse negli altri settori dell’ente così come, auspico, si potrà prevedere un capitolo di bilancio appositamente dedicato ai borghi, com’è stato previsto nel Dup appena approvato”.