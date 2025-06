Latina, educazione stradale nelle scuole: 2.500 studenti incontrati dalla Polizia

Con la chiusura dell’anno scolastico, la Polizia Stradale di Latina tira le somme di un’intensa attività educativa portata avanti nelle scuole della provincia. Sono oltre 2.500 gli studenti coinvolti nei progetti di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, promossi per diffondere la cultura della prevenzione e ridurre i rischi legati alla circolazione.

Cuore dell’intervento è stato anche quest’anno il Progetto Icaro, giunto alla 25ª edizione, rivolto in particolare agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori. Novità di quest’anno: l’utilizzo dei visori per la realtà virtuale, che ha permesso ai ragazzi di vivere in prima persona, in modo immersivo, le conseguenze della guida in stato di ebbrezza o della distrazione da smartphone. L’esperienza ha suscitato grande interesse e acceso il confronto su responsabilità civili e penali.

Ma l’impegno della Polizia non si è fermato qui. Incontri e lezioni sono stati modulati in base all’età: dai giochi educativi per i più piccoli, fino ai temi più complessi affrontati con gli adolescenti, come l’uso corretto della cintura di sicurezza, l’utilizzo dei monopattini elettrici, e i pericoli legati all’abuso di alcol o droghe.

In alcune scuole, l’interesse ha coinvolto anche i genitori: su richiesta, sono stati organizzati incontri informativi dedicati anche alle famiglie.

“Siamo soddisfatti della partecipazione e della risposta positiva da parte degli studenti e del corpo docente, che ringraziamo per la collaborazione”, fanno sapere dalla Stradale.

L’impegno della Polizia Stradale di Latina per la sicurezza non si ferma con la fine delle lezioni: anche durante l’estate, continueranno le attività di prevenzione sul territorio, per promuovere comportamenti corretti alla guida e tutelare la vita sulle strade.