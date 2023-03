Latina, effettuato lo sgombero in via Don Morosini e Piazza del Popolo

E’ stato eseguito questa mattina, dopo l’approvazione del regolamento di polizia urbana del febbraio scorso, lo sgombero degli ‘accampamenti’ dei senza fissa dimora, tra l’altro in precarie condizioni di salute, nella piazza di via Don Morosini e lungo i portici di Piazza del Popolo.

“Dieci giorni fa abbiamo diffidato queste persone – sottolinea il Commissario Straordinario del Comune di Latina Carmine Valente – e ora trascorso il tempo previsto dalla normativa abbiamo provveduto allo sgomberi degli spazi pubblici occupati abusivamente.

Tutto si è svolto nella massima tranquillità e sicurezza – continua Valente –. Ci stiamo adoperando affinché le persone sgomberate trovino collocazione nel centro diurno e nel dormitorio, abbiamo ripulito completamente l’area e abbiamo stabilito un presidio per evitare che si ricreino situazioni di stanzialità.

Ringrazio la Polizia Locale, il Servizio Welfare del Comune e gli operatori dell’azienda ABC – conclude il Commissario Valente – che con grande oculatezza e discrezione ha eseguito il provvedimento segno di grande attenzione delle Istituzioni che senza clamore svolgono il loro ruolo con professionalità e delicatezza al servizio della comunità anche nei casi critici e per certi versi pietosi come in questo caso”.