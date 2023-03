Latina, emergenza Avis: donazioni a intermittenza

Manca il materiale per la raccolta del plasma e scatta l’emergenza da parte dell’Avis che denuncia tutte le difficoltà per reperire sangue per trasfusioni. “Da diverso tempo ormai, e nuovamente dalla fine del mese di febbraio, la donazione di plasma ed eritroplasma viene gestita ad intermittenza nella nostra provincia – si legge nella nota dell’Avis Latina – La

motivazione è dovuta ad una carenza sistematica del materiale di donazione. Cosa sta

succedendo? Nel corso del 2022, ed ora anche in queste ultime settimane di inizio marzo,

le donazioni in aferesi sono state interrotte per circa 5 mesi per mancata fornitura di

materiale di raccolta (sacche, kit aferesi, ecc…). Questa situazione di intermittenza sta

causando rallentamenti e in alcuni casi addirittura la sospensione dell’attività di raccolta

di plasmaferesi ed eritroplasmaferesi. La sospensione delle raccolte sta avvenendo in

quanto le AVIS che svolgono attività di raccolta sul territorio sono convenzionate con la

ASL, unica autorizzata a fornire il materiale ai nostri Punti di Raccolta. La provincia di

Latina, per merito delle AVIS sparse sul suo territorio, si è sempre distinta nel circuito

trasfusionale, all’interno della Regione Lazio, per il supporto dato nella raccolta di sangue

ed emoderivati che ha garantito nel corso degli ultimi decenni non solo l’autosufficienza

degli ospedali della nostra provincia ma ha supportato anche gli ospedali romani con un

l’apporto di diverse migliaia di sacche di sangue. Dal 2009 abbiamo inoltre iniziato un

percorso che ha portato alcune sedi Avis ad avviare la raccolta di plasma sul territorio in

situazione extra-ospedaliera per primi nella regione, arrivando a raccogliere circa il 30%

di quanto prodotto in tutta la regione. La nostra associazione, basata sull’impegno di

volontari, promuove da anni sul territorio il dono del sangue ed emocomponenti, e questa

attività diventa difficile se la fornitura del materiale viene erogata a intermittenza, con la

conseguenza che le scorte sono quasi sempre a limite. Una situazione che sta diventando

difficile da gestire in termini di programmazione, soprattutto nel giustificare questa

situazione ai donatori, che non riescono a comprendere le problematiche e l’incoerenza

dovuta da esse. Chiediamo a gran voce di essere messi in condizione di promuovere la

donazione e di raccogliere al meglio senza preoccuparci della scarsa disponibilità del

materiali, sensibilizzando gli enti sanitari e le istituzioni a intervenire per garantire – in

modo definitivo e duraturo – una stabilizzazione della fornitura dei materiali necessari alla

raccolta, tale da riportare ad effettuare una programmazione in grado di soddisfare le

richieste dei centri trasfusionali anche fuori provincia andando perciò a limare la mancata

autosufficienza regionale e nazionale in termini di plasmaderivati”.