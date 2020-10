Latina: Emergenza sanitaria, Asl e giunta Zingaretti nell’occhio del ciclone della politica

La Asl di Latina e la giunta di Zingaretti sono ormai nell’occhio del ciclone della politica. In particolare le forze di opposizione regionali se la prendono con la gestione sanitaria dell’emergenza.

“La cappella del Santa Maria Goretti sarà utilizzata per la gestione dei pazienti Covid-19. Bisogna essere grati al Vescovo per aver acconsentito a questa soluzione d’emergenza, che evidentemente si rende necessaria per colpa della superficialità della giunta Zingaretti che ha perso mesi preziosi senza organizzarsi sul fronte dell’emergenza sanitaria” – attacca Angelo Tripodi, capogruppo della Lega alla Pisana.

“Le prime risposte dell’Asl di Latina relativamente ai quesiti posti sulla situazione di emergenza Covid all’ospedale Santa Maria Goretti, appaiono insufficienti” – dice invece Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. “Attraverso l’assessore regionale Alessio D’Amato siamo venuti a conoscenza di una nota con la quale il direttore sanitario del Presidio Nord dott. Sergio Parrocchia ha prodotto una relazione sintetica sulle ultime fasi inerenti la riconversione Covid dell’ospedale Santa Maria Goretti.

Purtroppo il rapporto non chiarisce i nostri dubbi espressi nell’interrogazione urgente inviata ai vertici dell’amministrazione regionale. Noi vogliamo avere l’esatta fotografia della situazione. Ho quindi inviato una nota al direttore generale dell’Asl con la quale chiedo di ricevere risposte chiare”.