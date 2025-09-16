Latina, emigrano gli studenti della “Tasso”: si parte il 22 settembre

Dal 22 settembre i bambini della primaria dell’istituto comprensivo “Torquato Tasso” di Latina torneranno in classe, anche se non nel loro edificio di via Tasso. Le 15 sezioni saranno ospitate in aule di altre scuole – piazza Dante, via Ezio, De Amicis e l’istituto Giuliano – per garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico, dopo la chiusura decisa dal sindaco il 13 settembre per la presenza di tracce di amianto nei pavimenti.

La decisione è stata presa durante la seconda riunione tecnico-istituzionale, con il sindaco Matilde Celentano, la dirigente Elisabetta Burchietti, rappresentanti di altri istituti e funzionari scolastici e comunali.

Per i ragazzi della secondaria di primo grado servono ancora spazi: al momento sono state individuate quattro aule presso l’istituto “Giovanni Cena”, mentre si cercano soluzioni per evitare turnazioni.

Da domani partirà il trasloco dei banchi nelle nuove sedi, seguendo le procedure di sicurezza. L’esito delle analisi sull’eventuale dispersione di amianto sarà valutato nella prossima riunione del 18 settembre.