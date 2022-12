Latina, ennesimo incidente: morto 85enne

Un’altra tragedia stradale è avvenuta questa mattina in Provincia di Latina, in via Capograssa, nella zona di Borgo San Michele.

Investito e ucciso Italo Coletti anziano di 85 anni. La vittima stava passeggiando lungo la strada in sella alla sua bici quando è stato travolto da un’auto condotta da una ragazza. L’uomo ha riportato ferite gravissime che poi si sono rivelate purtroppo fatali.

Immediata la chiamata di aiuto. Giunta sul posto un’ambulanza e un’automedica del 118.

Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare l’anziano, ma non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

La dinamica di quanto accaduto è ora sotto controllo dalla polizia.