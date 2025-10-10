Latina, Enrico Tiero indagato per corruzione: chiesto l’arresto

Il consigliere regionale del Lazio Enrico Tiero, esponente di Fratelli d’Italia e presidente dell’XI Commissione “Sviluppo Economico e Attività Produttive”, risulta indagato dalla Procura di Latina per presunta corruzione.

Secondo quanto trapela dall’inchiesta, Tiero avrebbe favorito l’assunzione di alcuni giovani in diverse attività imprenditoriali in cambio di presunti vantaggi personali. L’indagine è in corso e dovrà stabilire la fondatezza delle ipotesi accusatorie.

Attraverso il proprio legale, avvocato CardilloCupo, il consigliere ha diffuso una nota per chiarire la propria posizione, sottolineando la piena fiducia nella giustizia:

“Ho accolto le contestazioni con comprensibile turbamento, ma mantengo assoluta serenità e fiducia nell’operato della Magistratura. Ho già manifestato la mia disponibilità a comparire davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, per fornire ogni chiarimento necessario e spiegare la mia posizione”.

Il legale ha precisato che la comunicazione alla stampa è stata resa “per garantire la massima trasparenza, vista la rilevanza pubblica del ruolo ricoperto dal consigliere”.

“Al termine dell’iter giudiziario – ha aggiunto l’avvocato – emergerà chiaramente la correttezza dell’operato di Tiero, sempre improntato alla trasparenza e al servizio delle istituzioni”.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina e dal Nucleo Pef Guardia di Finanza, nel 2023 Tiero avrebbe favorito l’Icot di Latina del gruppo Giomi, dove è assunta la figlia, e fatto assumere dei conoscenti in un supermercato. Ciò avrebbe consentito all’Icot ulteriori posti letto in convenzione. Il 16 ottobre è in calendario l’interrogatorio davanti al gip Giuseppe Cario. Ma intanto è arrivato la richiesta di misura di custodia cautelare dell’arresto ai domiciliari.

Nel rispetto del segreto istruttorio, non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fino ai prossimi sviluppi. La Procura di Latina prosegue intanto le indagini per verificare eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio i fatti contestati.