Latina, entra in un bar e aggredisce una donna che era in bagno

E’ entrata in un bar del centro di Latina, in via Fabio Filzi e, senza apparenti motivi, in evidente stato di alterazione psicofisica e con indosso solo una vestaglia, una donna, di circa 50 anni di età, si è diretta verso il bagno dove, dopo aver forzato il chiavistello, ha iniziato a prendere a schiaffi una sconosciuta. Come riporta Latina Oggi, è stato immediato l’intervento del proprietario del bar che si è avventato per evitare il peggio ma che, a sua volta, è stato aggredito con morsi e calci dalla donna che era una furia, tanto da dover ricorrere all’intervento dei poliziotti per poterla arginare.