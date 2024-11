Latina entra nel mondo dello sci con “Ski4Fun”, il primo ski club della città

Latina si prepara a vivere la montagna anche lontano dai suoi confini con il progetto “Ski4Fun”, presentato ufficialmente nel suggestivo rooftop del Susi Hub. L’iniziativa, promossa da Città Sport e Cultura Latina, segna la nascita del primo ski club della città e un passo inedito per lo sport locale. Il progetto gode del patrocinio di OPES Latina e della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), a garanzia della qualità e della professionalità dell’iniziativa.

“Abbiamo già abbracciato molte discipline come maratona, padel, wakeboard e calcio, ma mancava lo sci. Grazie alla presenza di tanti maestri federali a Latina e alla collaborazione con l’allenatore della Nazionale Italiana di sci, abbiamo deciso di lanciare questo progetto unico per giovani e famiglie. Latina non ha mai avuto nulla di simile legato allo sci, e questo è un grande traguardo per la nostra comunità”, ha dichiarato il segretario generale di Città Sport e Cultura, Stefano Pedrizzi.

Il progetto Ski4Fun

Ski 4 Fun è un programma annuale pensato per diffondere la cultura dello sci tra i più giovani, le famiglie e tutti coloro che vogliono approcciarsi a questa disciplina. L’iniziativa propone un calendario ricco di attività:

• Weekend in montagna (febbraio)

• Settimana bianca (marzo)

• 5 giorni a Pasqua con l’appuntamento esclusivo “Scia con il campione”

• Settimana estiva sul ghiacciaio (luglio)

• 5 giorni a dicembre per il ponte dell’Immacolata

Lezioni con maestri qualificati, attività ludiche e programmi educativi dedicati alla sicurezza e alla salute completano l’offerta. “Il nostro obiettivo è permettere a chiunque di apprendere al meglio e di coltivare una passione che possa trasformarsi in sport o addirittura in una carriera agonistica,” ha aggiunto Pedrizzi.

Un progetto basato su divertimento, sicurezza e salute

Alla base di Ski 4 Fun ci sono valori fondamentali:

• Divertimento, perché i bambini imparano meglio attraverso il gioco.

• Sicurezza, grazie a professionisti che mettono al centro il rispetto delle regole (in collaborazione con la Onlus Il Sorriso di Matilde).

• Competenza, con maestri federali appartenenti alla Federazione Italiana di Sci.

• Salute, con un’attenzione particolare a un’alimentazione sana e bilanciata.

Latina risponde presente

Il progetto è stato accolto con entusiasmo dalla comunità. “Ogni volta che presentiamo un progetto, siete sempre tantissimi. Questo dimostra quanto Latina sia pronta ad abbracciare nuove sfide,” ha concluso Pedrizzi.

Con Ski4Fun, sostenuto dal patrocinio di OPES Latina e FISI, la città di Latina non solo amplia la sua offerta sportiva ma si avvicina al mondo della montagna, regalando ai suoi cittadini l’opportunità di vivere lo sci in modo professionale e divertente, senza rinunciare ai valori dello sport.