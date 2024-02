Latina, Ercolano: “Avevo bisogno di quel gol”

Una sua rete ha regalato al Latina il pari nell’ultimo turno esterno di Serie C Now contro la Casertana. Le sue sgroppate l’hanno fatto tornare a Latina dopo una stagione non brillante alla Turris.

È ormai entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri Emanuel Ercolano, protagonista di una prestazione da MVP sabato scorso all’Alberto Pinto di Caserta.

“Una bellissima azione dal basso – l’ha definita Emanuel – che ha portato al gol. Avevo veramente bisogno di quella rete perché liberatoria individualmente e di squadra. Siamo un grande gruppo”.

A proposito di gruppo, Ercolano commenta l’arrivo dei nuovi compagni: “Sono sicuro che daranno una mano alla causa, la nostra forza è essere un gruppo che include immediatamente i nuovi e fa sentire tutti a proprio agio sin da subito”.

Emanuel poi ci tiene a chiarire meglio la sua posizione naturale in campo: “Io nasco come terzino, ma sono sempre alle esigenze dei miei allenatori. Con il nuovo mister ci conoscevamo dai tempi della Turris e si lavora molto bene. Con i Donato il primo anno ho giocato da quinto e posso farlo bene su entrambe le fasce”.

L’emozione di Emanuel era percepibile già dalle sue parole, l’emozione ancora viva per aver regalato ad una piazza un punto importante e gli occhi di chi di sgroppate da regalare ne ha ancora tante.