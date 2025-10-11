Latina, esame Potenza per dare continuità ai risultati

Il Latina torna a Potenza, trasferta che in C da cui il Latina è sempre uscito a mani vuote. Nelle quattro precedenti sfide disputate allo stadio “Viviani”, i nerazzurri non sono mai riusciti a raccogliere punti. Due dei ko più pesanti risalgono al 2024: a gennaio arrivò la sconfitta per 2-0 che segnò la fine dell’avventura di Di Donato, mentre a dicembre il pesante 5-1 fu accompagnato da momenti di grande tensione al rientro, con la sassaiola al pullman nei pressi di Priverno.

Stavolta però la squadra di Bruno arriva in Basilicata con uno spirito diverso. I tre risultati utili consecutivi – la vittoria esterna a Cava dei Tirreni, il pareggio interno con l’Altamura e il successo contro il Benevento, secondo in classifica – hanno dato entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente. Con 11 punti in classifica, uno in meno dei lucani, il Latina si presenta al “Viviani” con la consapevolezza di potersi giocare la partita alla pari.

Il Potenza, dal canto suo, ha 12 punti frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Nell’ultima gara casalinga la squadra di De Giorgio ha superato l’Atalanta U23, mentre nel turno più recente ha pareggiato in una sfida spettacolare contro l’Altamura. I rossoblù cercheranno di sfruttare ancora il fattore campo per consolidare la loro posizione.

Bruno dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Benevento. Unico dubbio sulla fascia destra, con Porro che insidia Pace per una maglia da titolare. In avanti spazio ancora alla coppia Ekuban–Parigi.

L’attaccante ghanese, a segno nell’ultimo turno, vuole dare continuità al suo momento positivo in attesa del rientro di Gagliano.

Le probabili formazioni

Potenza (4-3-3): Alastra; Adjapong, Camigliano, Bachini, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Bruschi, Petrungaro, Anatriello. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Latina (3-5-2): Mastrantonio, Marenco, Parodi, Dutu, Pace, Ciko, De Ciancio, Riccardi, Ercolano, Ekuban, Parigi. Allenatore: Alessandro Bruno.